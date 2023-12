LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2023 in DIRETTA | Van Der Poel in testa a un giro dal termine | 2° Van Aert

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 INIZIA L’ULTIMO! 9’47” il crono fatto segnare da Van Derin questa tornata, Vanrimane staccato di 42? dalladella corsa. 16.05 Van Der Haar ha perso il trenino del podio, battaglia per la terza posizione che sarà solamente tra Nieuwenhuis e Pidcock. 16.04 Vanprova ad avvicinarsi a Van Der, che ha dalla sua ancora una quarantina di secondi da amministrare. 16.02 Anche Van Derè costretto ora ad affrontare la salita a piedi e non sulla sua bici, nel frattempo Pidcock è all’attacco di Nieuwenhuis. 16.00 Vansembra averne di più rispetto a Van Der, il quale però non perde alcun centimetro rispetto al ...