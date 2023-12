LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2023 in DIRETTA | inizia la gara!

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 PARTE VAN DER POEL! L’Olandese Volante inserisce il turbo e se ne va. Gli unici a tenere il passo sono Nieuwenhuis e Van Aert, 4° Iserbyt. 15.15 Gli atleti salgono a piedi la temibile salita del tracciato di, Van Aert e Van Der Poel salgono di qualche posizione. 15.14 Da segnalare le difficoltà di un altro specialista come Thomas Pidcock, già staccato di 21? rispetto alla testa. 15.13 Iserbyt ha preso la testa della gara, il belga prova a incamerare un po’ di margine sul resto della compagnia. 15.12 Van Aert decide subito di cambiare bici in vista della salita, Van Der Poel prova a risalire il gruppo. 15.11 Van Der Haar e Iserbyt comandano la gara in questo momento, Van Aert e Van Der Poel sono 6° e 7°. 15.10 SI PARTE! 15.09 Tutto pronto per la partenza della prova maschile. 15.08 ...