LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2023 in DIRETTA | assolo di Van Der Poel | Van Aert e Pidcock completano il podio

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Ecco i primi dieci classificati della prova di. 1 VAN DERMathieu 1:07:06 2 VANWout 0:36 3Tom 0:58 4 NIEUWENHUIS Joris 1:07 5 VAN DER HAAR Lars 1:36 6 ISERBYT Eli 2:27 7 VANTHOURENHOUT Michael 2:31 8 RONHAAR Pim 2:37 9 VERSTRYNGE Emiel 3:05 10 MASON Cameron 3:22 16.20 Chiudono la top-ten il neerlandese Ronhaar, il belga Verstrynge e il britannico Mason. 16.19 Quinto Van Der Haar, sesto Iserbyt che perde pochissimi punti in chiave classifica generale, settimo il campione europeo Vanthourenhout. 16.18 Vanchiude in seconda posizione a 36? dal neerlandese, terzo un incredibile Thomas, il quale ha vinto la battaglia per ilcon Joris ...