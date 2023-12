L’imprenditrice Anita Likmeta lascia +Europa | “La Madonna lesbica? Non fa per me | addio”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Sepensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo dellanon sono disponibile.a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito)!”. Con queste parole, in un post su Facebook,, imprenditrice italiana nata in Albania, ha annunciato l’. Il partito di Riccardo Magi, lontanissima parentela con i radicali italiani, aveva scelto di fare gli auguri di Natale postando immagini di presepi alternativi in chiave Lgbtq. E la scritta: “Il bello delle tradizioni è che possono cambiare! Buone feste da”. Un autogol che gli utenti social non hanno apprezzato sommergendo di critiche la sconsiderata iniziativa grafica. “La signora ...