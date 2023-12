Liceo del Made in Italy | il piano di studi | tra le materie anche diritto | economia e storia dell’arte Entro marzo il regolamento per quadro orario docenti

Il prossimo anno scolastico 2024-2025 vedrà una importante novità: la nascita del liceo del Made in Italy . Con l’approvazione del ddl Made in Italy , ... (quifinanza)

E' stato approvato oggi in via definitiva in Senato il disegno di legge Made in Italy che prevede anche l'attivazione del nuovo Liceo . Le iscrizioni ... (orizzontescuola)

L'ex cantante/chitarrista degli Old Crow Medicine Show Chris "Critter" Fuqua ha comprato una copiabootleg durante un viaggio a Londra, quando frequentava il, e l'ha passata al compagno di ...... mediocre e pericolosa per la reputazionenostro bel Paese', dice Bardot, in riferimento, in particolare, ai fatti di cronaca nera che hanno visto un professore di lettere di undi Arras ...Approvato il progetto finanziato con i fondi Pnrr: torre con telescopio e laboratorio. Un collegamento diretto tra l’occhio e le lavagne. Obiettivo: operativo ...Intervista esclusiva al rapper: «Tra le mie terapie anti depressive anche le scosse al cervello. Da Francesca Fagnani andrei anche gratis, ma la Rai non mi ha voluto. E ho trovato spiacevole il comuni ...