L' Europa ancora più debole | anche per le scelte italiane

Girare l', spiega Kluivert, lo ha reso un calciatore migliore: " All'Ajax ero un'ala pura, ... Ho imparato molto e sono grato per questo; voglio impararedi più ed essere migliore in ogni ......alle porte dell', anche se in varie parti del mondo ci sono sempre stati, si sente la necessità di interrogarci su tale stato di cose e di prendere in debita considerazione il fatto che...Dopo la debacle politica personale del ministro in Ue, tra Patto di stabilità e Mes, le opposizioni annunciano battaglia in audizione, mentre la maggioranza ...Il governo Meloni ha accettato il nuovo Patto di stabilità che andava bloccato, perché un accordo tra Berlino e Parigi ha cambiato il progetto della ...