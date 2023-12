L' età giusta | Alessio Di Cosimo e il cast | “Un piccolo film per parlare di coraggio e maturità”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 dicembre 2023) "L'età, un road movie sulla terza età": il registaDi, insieme a Valeria Fabrizi, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Alessandro Bertoncini e Iole Mazzone, raccontano ilin streaming su Paramount+. Generazioni a confronto, un viaggio catartico, i sorrisi e qualche lacrima. Come nella grande tradizione della commedia italiana. Dopo diversi corti e diversi documentari (tra cui Come un padre su Carlo Mazzone),Didebutta in un lungometraggio di finzione, rintracciando però i temi a lui cari: l'anzianità, l'empatia, la forza e ildi cambiare. Ecco allora L'età, disponibile su Paramount+, con protagoniste quattro irresistibile donne in età, per così dire, matura: Valeria Fabrizi, ...