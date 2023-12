Leao e Theo Hernandez fanno discutere | “Non possiamo giustificarli!”

Luca Marchegiani ha parlato del momento del Milan di Stefano Pioli e, in particolare, della stagione di Rafael Leao e Theo Hernández (pianetamilan)

Io già scrissi chee Pioli sono la stessa faccia della stessa medaglia. Continuo a sostenere ... Dovrei parlare dianche, viste alcune prestazioni ma i numeri, a differenza del suo partner ...Certo, a voler essere pignoli sarebbe servito un vice, un centrale difensivo in più e un ... In Ucl ci regaliamo una serata da leggenda con una lezione di calcio al Psg dove, Giroud, Loftus ...Daniele Adani ha commentato il periodo che sta vivendo il Milan, concentrandosi sulle prestazioni dei giocatori ...L’ex difensore Lele Adani non si concentra solo sul tecnico rossonero ma anche sul rendimento dei big della rosa. Lele Adani alla Domenica Sportiva ha detto la sua sulla posizione di Pioli al Milan. “ ...