Le radici della fratellanza L’EuPolitica nel nome di Moro | Papa Francesco e don Milani

Leggi su formiche

(Di martedì 26 dicembre 2023) In un momento in cui si stanno riaffacciando minacciosi scenari che si pensavano ormai appartenere al nostro passato come i venti di guerra alle porte dell’Europa, anche se in varie parti del mondo ci sono sempre stati, si sente la necessità di interrogarci su tale stato di cose e di prendere in debita considerazione il fatto che ancora come intera umanità non abbiamo “fatto tesoro”, nel senso biblico dei Proverbi, dei continui e tragici errori del passato comportandoci da “sciocchi”; non ci siamo educati a ricavarne quella che con Primo Levi si può chiamare “la miglior merce”, cioè la presa di coscienza di poter avviare un percorso teso a prendere atto su larga scala che “la guerra è un fallimentopolitica e dell’umanità”, come spesso ha sostenuto in questi ultimi tempiche ci invita con tutte le sue forze a ...