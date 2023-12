Le più belle da visitare a dicembre dall' Armani Silos di Milano a Gabrielle Chanel a Londra

(Di martedì 26 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO 6 mostre di moda dell’autunno 2023fa rima con: neve, Natale e weekend fuoriporta. La moda, lo sappiamo, non va mai in vacanza e mai come quest’anno le mostre di moda sono tante e ricche di sorprese. Dae la mostra speciale all’a Parigi e, che in questo campo rimangono le capitali incontrastate.a prima retrospettiva in Inghilterra dedicata a, all’esposizione della collezione privata di Azzedine Alaïa, i musei fanno a gara per offrire uno sguardo inedito e convincente sui più grandi couturier. Mostre moda 2023:courtesy ...

Buon Santo Stefano! Le cosedella vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano. Via GIPHY Santo Stefano il primo ...Gaza, per come l'abbiamo conosciuta, non esiste. Questo si chiama annichilimento. Questo è ... La teologia dell'impero qualche volta si copre con parole, come "missione", "evangelismo", "...