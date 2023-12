Le persone più cattive? “Secondo lo Zodiaco sono di questi 6 segni” Quali sono i peggiori

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’oroscopo fa stare tutti sull’attenti anche inultimi giorni del 2023. Orastati rivelati izodiacali più cattivi e dunque c’è chi non sarà felice. Nei giorni scorsi vi avevamo invece riferito deimaggiormente falsi. C’è infatti chi è abile nel raccontare frottole per ingannare le donne e certamente al primo posto abbiamo l’Ariete, che dice molte bugie. Poi prima di parlare dell’oroscopo suipiù cattivi, vi ricordiamo gli altri falsi. Alposto c’è lo Scorpione, che non è praticamente mai spontaneo e ti lascia sempre col dubbio. Infine, tra i più menzogneri troviamo anche i Gemelli, infatti riusciranno sempre a raccontarti bugie per portare a compimento l’inganno. Ma torniamo ora alla notizia principale. Leggi anche: Le ...

I tragici dati diffusi questa mattina dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Si tratta di numeri per difetto per la impossibile ... (repubblica)

I tragici dati diffusi questa mattina dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Si tratta di numeri per difetto per la impossibile ... (repubblica)

... la maggior parte sonoche hanno un qualche sussidio economico (al massimo pocooltre 500 euro) ma colgono l'occasione per "risparmiare" e vanno a queste mense, non tutte - purtroppo per ...Sono emerse, nel corso del servizio, violazioni delle prescrizioni che impongono di non ammettere nel localedi 264contemporaneamente in quanto durante il deflusso ne sono state ...