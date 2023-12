Lazio | concorrenza delle big per Greenwood

(Di martedì 26 dicembre 2023) Laè alla ricerca di rinforzi per la rosa di Sarri e hanno messo nella lista il centrocampista del Manchester United,Laè alla ricerca di rinforzi per la rosa di Sarri e hanno messo nella lista il centrocampista del Manchester United,. Secondo quanto riportato dal The Sun, però, i biancocelesti dovranno vincere ladi altre big d’Europa. Infatti, Real Madrid e Barcellona avrebbero messo gli occhi sul giocatore dei Red Devils.

Commenta per primo Mason Greenwood è ancora nel mirino della. Secondo quanto riportato da El Gol Digital , il calciatore - ora in prestito al Getafe - è finito nel mirino del Real Madrid. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 con il Manchester United, ...Un comportamento scorretto che mette a rischio la salute dei consumatori e fasleale ... in Toscana il Panforte, nelle Marche il Frustingo, in Umbria il Pampepato, neil Pangiallo, in ...Sommer sta facendo benissimo, ma l'Inter guarda già al futuro. Piace Di Gregorio e la chiave per portarlo a Milano potrebbe essere ...Il Paris Saint-Germain ha individuato nel centrocampista dell'OGC Nice Khephren Thuram un obiettivo primario per l'estate.Da quando si è trasferito dal Monaco nel ...