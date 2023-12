L' atalanta riparte dal Lecce | sul mercato si cerca un difensore

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Domani si riprende a lavorare in vista del match con la squadra salentina BERGAMO - Una sconfitta, quella contro il Bologna, che va cancellata immediatamente, per evitare strascichi e ripartire di nuovo. E per l'l'occasione giusta sarà proprio quella col, nel lunch match della 18a gio