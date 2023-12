L’Ascoli canta contro la violenza di genere | giocatori protagonisti nel video di

(Di martedì 26 dicembre 2023) In unmusicale iintonano "Every breath you take", canzone dei Police: l'iniziativa per il Natale

Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie,Calcio accende le luci su una tematica di interesse sociale e lo fa attraverso'atteso video di Natale. "Every breath you take" dei Police è il brano cantato e interpretato quest'anno dai ...Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie,Calcio accende le luci su una tematica di interesse sociale e lo fa attraverso'atteso video di Natale. "Every breath you take" dei Police è il brano cantato e interpretato quest'anno dai ...