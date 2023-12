(Di martedì 26 dicembre 2023)sta arrivando. La nuova generazione , che inizialmente affiancherà la serie attuale , è stata anticipata dalla Casa torinese in più occasioni. Dalla, ovvero da Instagram , ...

Lancia Ypsilon 2024 , la Casa torinese mostra in anteprima S. A. L. A. , ovvero il Sound Air Light Augmentation , cuore dell' infotainment del nuovo ... (247.libero)

2024 sta arrivando. La nuova generazione , che inizialmente affiancherà la serie attuale , è stata anticipata dalla Casa torinese in più occasioni. Dalla rete, ovvero da Instagram , ...Nelle scorse su Instagram sono trapelate nuove immagini rubate di quella che dovrebbe essere la nuova. Al momento non si conosce l'origine di queste foto ma sembra proprio trattarsi della vettura il cui debutto ufficiale è previsto a Milano a f ebbraio 2024 . Le immagini mostrano la ...Nelle scorse ore su Instagram sono state pubblicate nuove foto leaked di quella che sembra essere la nuova Lancia Ypsilon senza alcun camuffamento. Si ...Lancia Ypsilon 2024, sfuggono in rete le prime foto. Il nuovo modello sarà presentato a febbraio a Milano: sarà elettrica e ibrida.