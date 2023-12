La vera delusione del mercato | Lindstrom via a gennaio? Il Napoli ha un’idea

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 dicembre 2023) Jesper, arrivato in pompa magna sotto l’ombra del Vesuvio, ha ampiamente disatteso le aspettative su di lui. Arrivato come il grande colpo di unbasato sul profilo “low”, Jesper, acquistato per circa 25 milioni dalha ad oggi, ampiamente disatteso le aspettative elevate che c’erano su di lui. Per lui solamente 9 presenze in Serie A, di cui una dal primo minuto a Lecce, a cui si annettono due presenze in Champions League (sempre a gara in corso) ed una nella disfatta in Coppa Italia contro il Frosinone, quando è partito tra gli undici titolari. Zero goal, zero assist, per uno in grado di lasciare costantemente il segno nelle sue esperienze in Danimarca e soprattutto Germania, con l’Eintracht Francoforte, con cui si rese protagonista della vittoria dell’Europa League nel 2022. Complice ...