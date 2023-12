La tigre nera Recensione

(Di martedì 26 dicembre 2023) Di Romano Pesavento: È in edicola dal 29 novembre il trimestrale “La”, edito Bonelli, sceneggiatura di Claudio Nizzi con disegni e copertina di Claudio Villa. Si tratta di un volume corposo, di 322 pagine, che non riuscirete ad abbandonare, almeno fino alla fine dell’ultima “inquadratura”. L’albo qualitativamente si distingue per l’estrema varietà di toni, “ingredienti”, coloriture e colpi di scena sapientemente dosati durante tutto il corso dell’avventura. La novità dell’albo è costituita dalla forte spinta “poliziesca”, a tratti noir, che sostanzia la vicenda; in quanto ranger, il nostro eroe spesso si ritrova ad accertare situazioni poco chiare o a indagare circa losche vicende e crimini efferati. Qui però Tex sfodera capacità deduttive e logiche degne di Sherlock Holmes e riesce, passaggio dopo passaggio, nonostante il clima stagnante ...

È in edicola dal 29 novembre il trimestrale 'La', edito Bonelli, sceneggiatura di Claudio Nizzi con disegni e copertina di Claudio Villa. Si tratta di un volume corposo, di 322 pagine, che non riuscirete ad abbandonare, almeno fino alla ...Recensione del professore Romano Pesavento È in edicola dal 29 novembre il trimestrale "La", edito Bonelli, sceneggiatura di Claudio Nizzi con disegni e copertina di Claudio Villa. Si tratta di un volume corposo, di 322 pagine, che non riuscirete ad abbandonare, almeno fino alla ...Tex “Il rajah bianco”: colonialismo e dispotismo orientale, due facce della stessa medaglia Romano Pesavento È in edicola dal 7 dicembre ...Università di Bologna insignita con il premio mondiale dedicato a Leonardo da Vinci. L’Università di Bologna fondata nel ...