“La strana coppia” al Teatro Celebrazioni di Bologna

(Di martedì 26 dicembre 2023)– È all’insegna dell’umorismo la fine dell’anno deldi, che chiude il 2023 con “La”, in scena venerdì 29 e sabato 30 dicembre alle ore 21 e domenica 31 dicembre alle ore 21,30. Lo spettacolo è tratto dall’omonima commedia di Neil Simon – drammaturgo statunitense e prolifico autore del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: ‘Slava’s Snowshow’ in scena dal 15 al 19 marzo alDuse diEnzo Decaro acon ‘Non è vero ma ci credo’ ‘BeatleStory’ alDuse diLino Guanciale alDuse dicon ...

Non c'è dubbio che la stella nana 2M0437 e il suo pianeta gigante 2M0437b formino una. I ricercatori sono entusiasti all'idea di continuare a osservarlo per capire meglio come nasce e ...... cercando testardamente il consenso del figlio Tommasino, giovane indolente e affetto da una... Per anni aveva fattocom Jerry Lewis. 2016 - George Michael: Star della musica mondiale, ...BOLOGNA - È all'insegna dell'umorismo la fine dell'anno del Teatro Celebrazioni di Bologna, che chiude il 2023 con "La strana coppia", in scena venerdì 2 ...Questa coppia ha fatto impazzire di tenerezza i social network: un gattino disabile ha trovato in un cane il suo protettore e migliore amico ...