La sinistra gongola per gli islamici in piazza

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo la chiusura di due moschee non a norma a Monfalcone, nei giorni scorsi una manifestazione ha invaso le strade del piccolo centro del Friuli-Venezia Giulia. Secondo le stime della questura di Gorizia, oltre 8.000 persone, per lo più bengalesi e pachistani, hanno partecipato alla manifestazione “dell’orgoglio islamico”. Ovviamente, in questo caso, il loro patriarcato non viene preso in considerazione dalla. Come infatti faceva ben notare Fausto Biloslavo in un suo pezzo molto bello sul Giornale, glimanifestano contro il sindaco di centrodestra e lasta con loro. L’ex rettore e sindaco di Udine, Furio Honsell, ora consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia di Openha addirittura definendo quellacome “il futuro del nostro paese”. Pensate un po’ voi se ...