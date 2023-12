La prima Coppa Italia del Milan | la storia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lavinta dalnella propriarisale al 1966/67. Il Diavolo può vantarne oggi in bacheca altre 4, vinte nelle stagioni 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977 e 2002-2003. Ma la, di certo, non si può dimenticare. I rossoneri la conquistarono battendo il finale la matricola terribile Padova allo stadio Olimpico di Roma, il 14 giugno 1967. Ma andiamo con ordine. Nel primo turno il Diavolo partì subito fortissimo, con un secco 3-0 ai danni del Pisa. All’Arena Garibaldi andarono in rete Rivera, Schnellinger e Amarildo. Altra goleada nel secondo turno: ilsfidò il Modena, imponendosi con un perentorio 5-2 dopo i tempi supplementari al Bentegodi di Verona. Per i futuri vincitori della competizione andarano a segno Lodetti e soprattutto il ...

Per lavolta il 14 novembre batte Novak Djokovic in carriera alle ATP Finals di Torino , ma ... Il trionfo definitivo è a Malaga dove con Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli vince laDavis ...... la Germani Pallacanestro Brescia compie l'impresa del 2023 vincendo laItalia. Trofeo storico, il primo della storia, conquistato superandocontro ogni pronostico Milano, poi Pesaro e ...Daichi Kamada rischia di saltare tante partite all'inizio del 2024. Il centrocampista, arrivato in estate a parametro zero, potrebbe essere convocato dal Giappone per la Coppa ...Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 26 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, la SuperLega di volley, la Serie A1 di volley femminile, l'EuroCup di bas ...