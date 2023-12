La “liberazione” russa di Mariinka | un’altra città fantasma

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le forze russe dicono di aver “liberato”, una cittadina dell’oblast di Donetsk, nel Donbas, e mostrano l’immagine della bandierache sventola sul nulla.era una cittadina che fino al 2014 contava circa diecimila abitanti, poi c’è stata la prima invasioneè diventata linea del fronte, è stata presa dai russi, poi riconquistata dagli ucraini ed è rimasta per anni in questo limbo spaventoso che abbiamo chiamato “guerra a bassa intensità”: erano rimasti circa cinquemila abitanti. Alla seconda invasione, nel febbraio del 2022,è diventata presto invivibile, molti sono scappati, nel giugno di quest’anno non ci abitava più nessuno. Si combatteva però perché ac’erano delle fortificazioni ...

Ora ci sono le immagini della '' celebrata dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, in una conversazione - video con il suo presidente, Vladimir Putin: ci sono i mezzi russi che ...... pregando per le vittime degli attacchi e chiedendo ladi quanti sono ancora tenuti in ... dall'aggressioneall'Ucraina alle tensioni in Sahel, al Corno d'Africa, al Sudan, al Camerun, ...L'oppositore di Putin Alexei Navalny si trova in una colonia penale russa: era scomparso da 20 giorni e non si avevano sue notizie ...È stato celebrato questa mattina il 79° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo, nell’ambito delle iniziative promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona. Alle 9.30 ...