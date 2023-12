La Fifa non riconosce il presidente ad interim della Federcalcio brasiliana | a rischio la Copa America Marca

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il Brasile rischia di rimanere fuori da tutte le competizioni internazionali. Laha infatti inviato una lettera con la quale minaccia di escludere la Confederazione calcistica(CBF) e tutti i suoi club dalle competizioni internazionali. La minaccia arriva dopo la sentenzaCorte di Giustizia di Rio de Janeiro che ha rimosso Ednaldo Rodrigues dalla carica di. La Corte di Giustiziaha anche indetto elezioni forzate entro trenta giorni.ha pubblicato alcuni estrattilettera in questione: “Le federazioni membridevono gestire i propri affari in modo indipendente e senza indebita influenza da ...

“Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia proprio nulla. Storicamente organizziamo le migliori ... (sportface)

Branchini : «Il calcio non è in vendita? Perché , l’hanno comprato Uefa e Fifa? E quando?» . Il Corsport intervista il procuratore. La sentenza sulla ... (ilnapolista)

...movimento calcistico verdeoro trema dopo la dura lettera di avvertimento ricevuta dalla. La ... qualoravenisse trovata in breve tempo una soluzione alla crisi scoppiata nei mesi scorsi proprio ...CONSEGUENZE - La, infatti,riconosce il mandato di José Perdiz, attuale presidente a interim. La conseguenza immediata diventerebbe il divieto di partecipazione alla prossima Copa América (...La Fifa, come noto, non accetta ingerenze esterne della politica all’interno delle dinamiche calcistiche ed è quindi pronta ad assumere provvedimenti. Le federazioni "affiliate alla Fifa devono ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...