La Fifa minaccia il Brasile | a rischio il Mondiale

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il comunicato dellasulla possibile esclusione della nazionale brasiliana dal prossimo. I dettagli Laha inviato una lettera alla federazione brasiliana in merito alla decisione da parte della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro di rimuovere Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della CBF. I verdeoro rischiano una squalifica dal. COMUNICATO – «Le federazioni nazionali che fanno parte delladevono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi. Se la Cbf venisse sospesa dall’organo competente della, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dallastessa. Ciò significherebbe anche che la Cbf, le squadre ...

... si legge nella lettera, che segue un avvertimento lanciato immediatamente alla FIFA alle autorità calcistiche brasiliane. "Le norme sono chiare. L'intervento di poteri esterne non è in alcun modo ... La FIFA ha infatti inviato una lettera con la quale minaccia di escludere la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) e tutti i suoi club dalle competizioni internazionali. La prossima Copa America senza il Brasile La prossima Copa Libertadores senza i Campioni in carica del Fluminense Copa Libertadore e Recopa sudamericana senza club brasiliani Potrebbero essere i ve ...