Kiev | distrutta una nave russa nel Mar Nero Morti altri due soldati israeliani a Gaza

Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 ... (247.libero)

26 dic 05:40una nave russa nel Mar Nero L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver distrutto una nave della flotta russa nel Mar Nero sospettata di trasportare droni iraniani Shahed, ...... utilizzati da Mosca nel conflitto controLe notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 26 dicembre, in diretta Ore 04:59 - Kiev: la nave russa colpita in Crimea trasportava droni iraniani… Leggi ...L'aeronautica militare ucraina ha distrutto una nave della flotta russa nel Mar Nero, sospettata di trasportare droni iraniani. L'esercito di Kiev ha confermato l'attacco con un video dell'esplosione ...