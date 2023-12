Kevin Spacey e Tucker Carlson | il video di Natale al vetriolo contro Netflix

(Di martedì 26 dicembre 2023)è tornato alla ribalta in piena forma grazie a un’intervista con, durante la quale ha dichiarato cheesiste grazie a lui e al successo di House of Cards. Nel corso dell’intervista, l’attore ha vestito i panni di Frank Underwood e ha condotto un sottile gioco di slittamento tra la personalità sua e quella del celebre protagonista della serie che ha reso grande il colosso delon demand. Ep. 56 A Christmas Eve election surprise pic.twitter.com/Z7nofE1KT4 —(@) December 24, 2023 Come riportato da Open,ha fatto più volte riferimento allo show, dichiarando fiero: “esiste grazie a ...

Kevin Spacey è tornato. Per lo meno per Natale. L’attore e produttore cinematografico travolto dal 2017 dallo scandalo del #MeToo, ma assolto la ... (open.online)

torna a recitare. Più o meno. Come già fatto più volte in passato, l'attore ha partecipato a una "falsa" intervista di Natale vestendo i panni di Frank Underwood, il personaggio di House ...Anche quest'annoha diffuso il suo messaggio natalizio nei panni di Frank Underwood, il personaggio interpretato nella serie cult House of Cards per Netflix. L'attore, intervistato dal presentatore ...Kevin Spacey Kevin Spacey travolto dallo scandalo #MeToo è ritornato in video e ha rilasciato un’intervista a Tucker Carlson, in cui ha sferrato un duro attacco… Leggi ...Il ritorno di Kevin Spacey che nell'intervista con Tucker Carlson su YouTube dopo l'assoluzione rivendica il suo ruolo nell'affermazione di Netflix ...