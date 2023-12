Kate Middleton | un Natale da regina di zaffiri | come Lady D

(Di martedì 26 dicembre 2023) Per la tradizionale parata di look del 25 dicembre, la principessa di Galles ha reso la scelta dei gioielli un tributo alla memoria di Diana. Merito dei suoi orecchini, che hanno rubato la scena persino al ritorno a Sandringham, dopo trent'anni, di Sarah Ferguson

Si tratta di una tradizione natalizia tipica: le donne, normalmente, fanno colazione in camera, mentre gli uomini si incontrano nella sala da pranzo (vanityfair)

A sorpresa una Famosa cantante internazionale ha rifiutato l'invito da parte di Kate Middleton per un tè: Ecco di chi si tratta L'articolo Famosa ... (novella2000)

Empatica e compassionevole, così è stata definita Kate Middleton , che ha rubato la scena al Together at Christmas, il concerto di Natale che si è ... (dilei)

Kate Middleton ha inviatato in maniera ufficiale una cantante a prendere un tè a Buckingham Palace, ma la risposta non è stata quella immaginata. La ... (leggo)

È bastata la sua mini borsa vestita di strass a dare luce al suo cape dress petrolio e confezionare l' ensemble perfetto per la serata di gala che la attendeva. Kate Middleton, moglie del futuro re William indossa spesso vestiti molto raffinati e accessori che la rendono ancora più bella di quanto già non lo sia. Tutti però sono curiosi di conoscere la storia. La famiglia reale si è riunita nella tenuta nel Norfolk e ha partecipato alla tradizionale messa natalizia nella chiesa del luogo. Una nuova foto per augurare a tutti un felice Natale è stata pubblicata dall'account ufficiale di Kate e del principe William proprio la mattina del 25 dicembre.