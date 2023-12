Juventus | pronto il rinnovo di Bremer | cifre e dettagli

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 dicembre 2023) Difesa blindata e ‘corto muso’, due dei capisaldi della filosofia di Massimiliano Allegri che, piaccia o no, in Serie A risulta efficace. I bianconeri sono secondi a quota 40 punti, 4 in meno dell’Inter capolista. Una proiezione di tutto rispetto quella che vedrebbe la ‘Vecchia Signora’, in piena lotta scudetto, scollinare quota 80 punti a fine anno. Al netto di un attacco da soli 26 gol in 17 partite, comunque cinico nonostante le 15 marcature in meno dell’Inter, la difesa è il punto forte. Solo 11 reti subite, 4 quelle in casa. Una delle colonne portanti della retroguardia, Gleison, è pronta a legarsi per un anno in più ai colori bianconeri., quasi fatta per ildiL’accordo è da mettere solo nero su bianco, le parti sono già verbalmente allineate. Si parla di un prolungamento annuale ...