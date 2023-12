Juventus | la procura di Roma ha concluso le indagini preliminari

(Di martedì 26 dicembre 2023) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha reso pubblica la conclusione delledelladi. Lesono relative agli stessi fatti analizzati già dal tribunale di Torino. Come però ha sottolineato il Fatto Quotidiano, lediriguardano anche il bilancio 2021-22: “I pm dinon si sono accontentati degli atti contenuti nel maxi-fascicolo ereditato per competenza territoriale dai colleghi di Torino e hanno messo la loro firma sull’indagine. Così ora contestano agli ex dirigenti bianconeri nuove accuse. Lacapitolina, infatti, ha aperto un fascicolo che mette in dubbio pure la regolarità del bilancio 2021-2022 contestando il reato di false comunicazioni sociali della società ...

