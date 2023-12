Juventus | la mossa per sfruttare le caratteristiche di Vlahovic

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 dicembre 2023) Laè tornata al successo in Serie A dopo il passo falso contro il Genoa e si è rilanciata per il primo posto. La gara della 17ª giornata del campionato di Serie A contro il Frosinone si è conclusa sul risultato di 1-2 con il gol decisivo realizzato da Dusan, bravo acon un bellissimo colpo di testa un cross dalla destra. L’inizio di stagione non ha rispecchiato al cento per cento il suo potenziale ed i demeriti non sono da attribuire solo all’attaccante serbo. Il gioco della, infatti, non sfrutta al meglio ledegli attaccanti e in particolar modo i calciatori di dinamismo. Il tecnico Allegri attua principalmente una tattica conservativa, predilige il possesso palla con poche verticalizzazioni e difficilmente gli attaccanti si trovano in posizione ...