Juve | Locatelli out? Si scalda Nicolussi Caviglia

(Di martedì 26 dicembre 2023), Manuelin dubbio per la partita contro la Roma: al suo posto salgono le quote di Hansoggi non si è allenato con la squadra a causa della contusione che l'aveva costretto ad uscire dal campo anzitempo nel match col Frosinone. Per lui, come per Chiesa, c'è ottimismo per il ritorno in campo per-Roma. Se però il centrocampista non dovesse recuperare, Allegri ha già scelto il sostituto. Come già avvenuto con Inter e Monza sarebbea prendere il posto di. A riferirlo è Sky Sport.