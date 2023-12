Juve-Bremer | è fatta per il rinnovo | i dettagli

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un regalo di Natale last minute per lantus, ildi Gleisonè ormai cosa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,...

Difesa blindata e ‘corto muso’, due dei capisaldi della filosofia di Massimiliano Allegri che, piaccia o no, in Serie A risulta efficace. I ... (calcioweb.eu)

Gleisonè ad un passo dal rinnovare il suo contratto con la Juventus : il difensore brasiliano è diventato un perno fondamentale della difesa di Allegri e proprio con i bianconeri dovrebbe firmare per ...Il prolungamento sarà fino al 30 giugno 2028 (attuale scadenza 2027) e averrà aumentato l'ingaggio che ora si attesta a 5 milioni di euro netti annui. Manca solo la firma, che arriverà nel ...Solo 11 reti subite, 4 quelle in casa. Una delle colonne portanti della retroguardia, Gleison Bremer, è pronta a legarsi per un anno in più ai colori bianconeri. Juventus, quasi fatta per il rinnovo ...Gleison Bremer si appresta a siglare il rinnovo di contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra il difensore brasiliano e la Vecchia Signora è ormai imminente.