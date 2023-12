Juve | arriva la Roma | differenziato per 4 | in 2 si allenano a parte

(Di martedì 26 dicembre 2023)al lavoro in vista della sfida con lain programma sabato 30 dicembre alle 20:45 all' Allianz Stadium , valida per la diciottesima giornata di Serie A . I bianconeri si sono ritrovati alla ...

al lavoro in vista della sfida con la Roma in programma sabato 30 dicembre alle 20:45 all' Allianz Stadium , valida per la diciottesima giornata di Serie A . I bianconeri si sono ritrovati alla ...Orauna nuova opportunità per il classe 1999, in una delle squadre rivelazione del girone d'... Con lavincerà tre scudetti, il primo proprio nell'anno del suo trasferimento HIDETOSHI NAKATA ...Ufficializzate le date del calciomercato 2024, ma cosa dobbiamo aspettarci Sarà una sessione ricca di colpi e movimenti ...L'argentino, grande ex della partita, prosegue nel programma di recupero dopo l'infortunio: le sue condizioni verso Juventus-Roma.