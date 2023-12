Joan Gonzalez | “L’Atletico Madrid può battere l’Inter Napoli-Barcellona? Non vedo favoriti”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il centrocampista del Lecceha rilasciato un’intervista ad AS, facendo un bilancio della sua stagione in Serie A e parlando poi degli ottavi di Champions League con il doppio confronto Italia-Spagna: “Abbiamo iniziato la stagione molto bene. Poi è arrivata una striscia senza vittorie, ma almeno abbiamo pareggiato molto e poi contro il Frosinone siamo tornati alla vittoria. Penso che la cosa più bella di Lecce sia che c’è molta competitività in tutte le posizioni eppure siamo una squadra molto unita. In allenamento tutti danno il massimo per cercare di convincere l’allenatore giorno dopo giorno. È stato un anno inaspettato. Non mi sono soffermato a pensare se a dieci anni immaginassi di arrivare dove sono, ho pensato solo a divertirmi. Quest’anno all’inizio ho giocato un po’ meno, ma ora sembra che abbia più minuti e molta fiducia“. Su ...