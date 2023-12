Jet ucraini distruggono nave da guerra russa nel porto di Feodosia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Kiev ha rivendicato l’attacco in Crimea e il comandante dell'aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk, ha dichiarato su Telegram, senza fornire prove, che l'attacco ha distrutto un'importantedella marina, lada sbarco Novocherkassk, sospettata di trasportare droni iraniani utilizzati da Mosca nel conflitto con Kiev. "E la flotta in Russia diventa sempre più piccola! Grazie ai piloti dell'aeronautica militare e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione", ha detto Oleshchuk. Nell’aprile 2022 le forze ucraine avevano affondato l’incrociatore Moskva, l’ammiragliadella flotta del Mar Nero.

