Jacobelli | «Inter | media punti impressionante Dal mercato gran colpo Marotta!»

Xavier Jacobelli ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi per la partita di Champions League, Benfica-Inter, in vista del match contro il ... (inter-news)

Domani riprenderà la sfida a distanza fra Inter e Juventus in Serie A, coi bianconeri di nuovo impegnati prima e al venerdì sera (alle 20.45 in casa ... (inter-news)

- ha sottolineato Xavierin collegamento - Ho sempre il ricordo di Antonio Sibilia . All'... Nei miei tre anni di Serie A con l'Avellino ricordo che solo l'e la Fiorentina riuscivano a ......di Raffaele Auriemma è intervenuto Xavier, giornalista 'Juventus - Napoli È una Juve diversa rispetto al primo biennio del secondo ciclo di Allegri. È seconda in classifica dietro l'...Jacobelli non ha dubbi: «Questo è stato il grande errore del Milan. Su Pioli e Jovic vi dico che…». Le parole del giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a SkySport per analizzare il momento del Mi ...Il giornalista Xavier Jacobelli ha elogiato la squadra di Simone Inzaghi. Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport commenta così il lungo Inter-Juventus a distanza che sta caratterizzando la lotta Sc ...