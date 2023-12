Israele | Iron Dome intercetta i razzi lanciati dai miliziani palestinesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ihanno lanciatoversomartedì, facendo scattare le sirene dei raid aerei e il sistema di difesa. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le forze israeliane, intanto, hanno bombardato i campi profughinel centro di Gaza, secondo i residenti. Nonostante le pressioni internazionali per un cessate il fuoco lunedì il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che la guerra "non è ancora finita". Oltre 20.600, due terzi dei quali donne e bambini, sono stati uccisi, secondo il Ministero della Sanità di Gaza.