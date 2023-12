Israele-Hamas | oltre 100 morti nel raid israeliano su campo profughi Maghazi

Iran e Hezbollah: "pagherà", le 3 condizioni di Netanyahu per la pace a Gaza Gaza, il messaggio del leader di: "Nessuna resa" Gaza, Egitto propone piano per ...non si arrenderà mai". Sinwar torna a parlare e gelaGuerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, martedì 26 dicembre. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Sul fronte Hamas, è riapparso il Yahya Sinwar. Trattasi del suo primo messaggio dal 7 ottobre. L’uomo, che è considerato la mente dell’attacco a Israele, ha detto che il gruppo islamista non si ...