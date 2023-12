Iscrizione concorso docenti 2023 | come compilare la domanda? VIDEO TUTORIAL

... musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi divigenti alla data d'indizione dele con il Profilo conclusivo delle ......40%, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo Per l'anno scolastico e accademico 2022 - 2023, iloffre: 15 sussidi per l'e la frequenza di ...Alcuni ricorrenti hanno adito il TAR per chiedere l’annullamento del Bando del concorso per docente di educazione motoria ... lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, ...Lunedì 11 dicembre sono stati pubblicati i tanto attesi bandi per il concorso docenti 2023, un concorso che prevede l’assunzione di ben 30000 insegnanti grazie ai fondi del PNRR. Per aiutare i docenti ...