Iraq | il raid degli Stati Uniti contro Hezbollah dopo l’attacco dei droni all’esercito Usa – Il video

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’esercitoha effettuato una serie di attacchi aerei lunedì 26 dicembre in. Gli Usa hanno risposto a un attacco diche ha ferito tre membri delle forze armate a Erbil, lasciandone uno in condizioni critiche. L’agenzia di stampa Reuters spiega che gli scontri sono da inquadrare nell’ambito della guerra tra Israele e Hamas, che ha trasformato in obiettivi le truppe americane che si trovano nelle basi ine Siria. L’esercito ha ucciso «un buon numero di militanti di Kataib» e ha distrutto le strutture del gruppo. Il generale Michael Erik Kurilla, che fa parte del comando centrale, ha detto che gli attacchi serviranno a «ridurre la loro capacità di colpire. ...

Forze della coalizione sono rimaste leggermente ferite in Iraq in un'ondata di attacchi di droni nelle ultime 24 ore contro le basi Usa in Iraq. Lo ... (247.libero)

4.41 Usa:su tre siti Hezbollah inGli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito tre siti utilizzati da Hezbollah e altre forze appoggiate dall'Iran in, in risposta a un attacco avvenuto poco ...Il generale era il coordinatore delle forze iraniane impegnate in Siria ed era uno stretto collaboratore di Qassem Soleimani, il capo della Forza al - Quds ucciso in unamericano innel ...I raid sono "una risposta a una serie di attacchi contro il personale americano in Iraq e Siria condotti da milizie appoggiate dall'Iran, tra cui quella di Kata'ib Hezbollah e gruppi affiliati, contro ...Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito tre siti utilizzati da Hezbollah e altre forze appoggiate dall'Iran in Iraq, in risposta a un attacco avvenuto poco prima contro il personale americano ...