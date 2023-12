Inter | si avvicina Buchanan

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'continua il suo pressing per Tajon, l'esterno individuato per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Juan...

La Serie A 2023/24 sial giro di boa. Il campionato è giunto alla 17esima giornata, con la 18esima che si ... un gioco divertente e risultati rilevanti come le casalinghe cone Milan. In ...IT -- Buchanan, la scelta è fattaSecondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso ... " MOMENTO SONDAGGIOIl nuovo anno si: cosa servirebbe di più a gennaio alle big di #SerieART, ...Santo Stefano fa rima con Serie B, e dopo una giornata fatta di gol e spettacolo, Sampdoria e Bari hanno chiuso il programma della 19ª giornata. Sfida che ...L'Inter si avvicina alla chiusura per Tajon Buchanan, che potrebbe avvenire anche con delle tempistiche più rapide del previsto. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato ...