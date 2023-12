Inter | rinnovo in salita per Dumfries

Commenta per primo Il prossimodi contratto in casa, salvo sorprese, sarà quello del capitano Lautaro Martinez. Una volta sistemato il dossier legato all'argentino, però, sarà anche il momento di Nicolò Barella. Il ...Commenta per primo Nella folta lista di rinnovi a cui l'sta lavorando, il nome di Matteo Darmian è molto in alto. Per il coltellino svizzero di Inzaghi è in arrivo la firma per un contratto fino al 2025.“Fatto!”. Nel pomeriggio del 23 dicembre Aurelio De Laurentiis con questo tweet ufficializzava, dopo mesi di trattative, il rinnovo di Victor Osimhen. Per il centravanti nigeriano un contratto fino al ...Base di accordo totale tra l'Inter e Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 mln. Il centrocampista del Napoli ha dato il suo sì all'Inter, ma il… Leggi ...