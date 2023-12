Inter pigliatutto? Colpaccio in attacco a gennaio | il big da affiancare a Lautaro e Thuram

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Come migliorare una squadra come l'che oggi, al di là dei numeri, sembra già nettamente la più forte e completa d'Italia e tra le top 4 d'Europa? I nerazzurri sono primi in campionato con 4 punti sulla (sorprendente) Juventus e sono qualificati agli ottavi di Champions League sì da secondi nel girone dietro agli spagnoli della Real Sociedad, ma con una buona pescata tra le teste di serie come l'Atletico Madrid, squadra sempre ostica nel segno dell'ex, il Cholo Simeone, ma sicuramente più abbordabile di corazzate come Manchester City o Bayern Monaco. Gli unici "buchi" in rosa per mister Simone Inzaghi sembrano quelli in, dove l'infortunio del trascinatoreMartinez e i frequenti problemi di Arnautovic e Sanchez sembrano far pesare tutto sulle spalle di Marcus, che bomber implacabile non è ...