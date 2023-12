Inter | la nuova valutazione monstre di Thuram

Arrivederci al 2024 per Lautaro Martinez , che salterà le partite contro Lecce e Genoa, per tornare col Verona il 6 gennaio. L’Inter sfida il Lecce ... (inter-news)

...di gennaio dovranno necessariamente passare da ulteriori innesti che contribuiscano a donare... almeno in Serie A , complici i diciassette punti accumulati dall'capolista. Discorso diverso ...... perché Echeverri è stato accostato in tempi diversi anche a Milan ,e Juventus , ma allo ...scongiurare anche questo rischio e quindi accelera per Echeverri e portare in Premier League la...Dopo otto stagioni con la maglia del Napoli, Piotr Zielinski è pronto a dire addio. Secondo quanto riportato da FCIN1908.it, è stato raggiunto un accordo ...L'Osservatorio Calcio CIES ha elencato i migliori giocatori, ruolo per ruolo, di questo 2023. La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livell ...