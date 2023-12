Inter | Inzaghi nella storia | il record

(Di martedì 26 dicembre 2023) Simonedei nerazzurri. Mai nessun allenatore dell'era riuscito a mandare la sua squadra in gol per 25 match di...

Per Massimo Mauro è Inzaghi il principale artefice dell’Inter prima in classifica a +4 sulla seconda per Natale. L’ex calciatore, ospite della ... (inter-news)

Genoa-Inter diventa adesso l’obiettivo: venerdì si torna in campo durante le feste, per la diciottesima giornata di Serie A. ecco quando la squadra ... (inter-news)

La vittoria di sabato per 2-0 in Inter-Lecce , dona a Inzaghi una doppia risposta dal campo dopo quanto accaduto la scorsa settimana. doppia risposta ... (inter-news)

...TRATTIVA PER ZIELINSKI KLAASSEN - Davy Klaassen è stato il colpo dell'ultimo minuto in casa. ... il centrocampista olandese ha fatto fatica a entrare nelle rotazioni di. Schierato solo in ..., Roma e Lipsia sono le tre novità nella top 10 del ranking UEFA per club del 2023, scrive ... Gli uomini disi trovano in sesta posizione. Lontane tutte le altre: Juventus 16esima, Lazio ...Nei minuti iniziali di quella gara davano la sensazione di essere padroni del campo, poi il gene della Pazza Inter ha preso ancora una volta il sopravvento cambiando tutto. L’era Inzaghi con le tante ...Federico Dimarco è sempre più vicino al rinnovo con l'Inter. Come spiega L'Interista, l'accordo ormai c'è da tempo tra le due parti e il giocatore dagli ...