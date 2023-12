Inter | Dumfries punta il Genoa Lautaro e Dimarco | le ultime

Se da un lato l’Inter lavora per portare a Milano i rinforzi di gennaio, dall’altro lato in Viale della Liberazione si cerca di chiudere in tempi ... (inter-news)

L'obiettivo vero per l' Inter , nel mercato invernale, resta Tajon Buchanan , sempre più separato in casa Bruges dopo aver deciso... (calciomercato)

Tengono banco gli Infortunati in casa Inter . Occhio alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez , Dumfries e Dimarco , i quali potrebbero tornare in ... (serieanews)

La situazione di Denzel Dumfries in casa Inter è ancora in bilico. Specialmente per quanto riguarda la sua situazione contrattuale, con la scadenza ... (inter-news)

Con Cuadrado fermo ai box fino ad aprile per l'intervento al tendine d'Achille, l'sta ... è considerato una via di mezzo trae Cuadrado : più fisico del colombiano, più tecnico dell'......L'ha pochi obiettivi sul mercato e la testa è tutta sui rinnovi dei giocatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi. Da Dimarco a Mkhitaryan, passando per Lautaro, Barella e poi: ...Il profilo su cui si sta muovendo il Napoli è Boubakary Soumaré, centrocampista 24enne in prestito al Siviglia ma di proprietà del Leicester. La possibile partenza di Demme (che piace a Salernitana e ...La trattativa tra l'Inter e il Brugge è entrata nella fase finale. Ausilio e Marotta provano a chiudere sui 10 milioni tra prestito e obbligo ...