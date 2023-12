Inter | Djalo a gennaio? Le ultime

La Juve al lavoro per chiudere il colpo Djalò dal Lille e battere la concorrenza dell’Inter: la strategia di Giuntoli Come riportato da La ... (calcionews24)

NON LA PRIMA VOCE - In effetti, la Saudi League continua a tentare Sanchez da tempo, e quest'ultima avance potrebbe indurre l'a lasciarsi trasportare dai flutti del mercato verso una nuova ......di Viale della Liberazione anticipasse l'arrivo a gennaio ad Appiano Gentile di Tiago. Il ... Calciomercato, la priorità di Inzaghi è Buchanan: assalto rinviato a TaremiIl Ds interista e ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le ottime prestazioni di Bisseck e Darmian, per l'Inter non è più necessario l'arrivo di Djalò a gennaio: i discorsi possono essere rimandati ...Djalò Milan, l’Inter potrebbe anticipare l’operazione: le novità sul difensore che piace ai rossoneri. Cifre e dettagli Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter quest’inverno potrebbe anticipare l’ope ...