Inter | caccia al Napoli 2022-2023 | un risultato da eguagliare

... quello che di solito serve per 'aggiustare' in corsa la squadra, andando adell'affare o ... Bastano 16 presenze per declassarlo a "Venticello" GILBERTO (, 1999) Amico di Ronaldo, pare che ...... caratteristiche utilissime in questo momento in cui Spinazzola è adella migliore ...e Juventus restano le uniche imbattute in questi incroci. Ecco il bilancio degli incroci tra le big ...Il noto giornalista di Sportitalia ha parlato delle manovre dell'Inter per quanto riguarda il calciomercato. L'Inter sta dominando il campionato di Serie A, ma ha sempre un occhio attento al mercato.C’era una volta la Pazza Inter, squadra nerazzurra per cuori forti che non ne voleva sapere di vincere o perdere una partita con facilità. No, la Pazza Inter doveva sempre metterci del suo per ...