Inizia il Carnevale di Putignano Con le Propaggini edizione 630 al via stamattina

(Di martedì 26 dicembre 2023) Scritto dall’organizzazione: Ci siamo IldiN. 630 rompe gli schemi martedì 26 dicembre, mentre il resto d’Italia si delizia con i panettoni. Alle 11:30 in Largo Porta Nuova il rito simbolico del “Passaggio del cero” darà ufficialmente il via al periodo del “tutto vale”. Leapriranno il sipario in Largo Porta Nuova alle 15:30 con otto gruppi per circa 80 propagginanti pronti a sfidarsi sul palco. In questo mix unico di tradizione e modernità, si stende il bilancio dell’anno con pungente ironia, in rime baciante che puntano il dito sulle ‘malefatte’ dei personaggi di spicco. Un giorno di ribaltamento dei ruoli:popolani in abiti contadini sul pulpito e autorità costrette ad ascoltare senza diritto di replica. Umorismo e risate assicurate con: I zannier Giugno 87 I caputrt du frallion trap’ lir cu i cippon I ...

PUTIGNANO - Mentre sulle tavole di tutta Italia in questi giorni si consumano panettoni e si programmano cenoni, a Putignano cresce l'attesa per il primo appuntamento della 630^ edizione del Carnevale ...«E' il Carnevale più lungo d'Italia - ha detto Di Bari - perché inizia il 26 dicembre ma anche tra i più longevi di Europa, uno dei maggiori attrattori per quanto riguarda la Puglia, arrivano turisti ...