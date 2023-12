Inizia il Carnevale di Putignano Con le Propaggini edizione 630 al via stamattina

Leggi su noinotizie

(Di martedì 26 dicembre 2023)oggi ildi630. Scritto dall’organizzazione: Ci siamo IldiN. 630 rompe gli schemi martedì 26 dicembre, mentre il resto d’Italia si delizia con i panettoni. Alle 11:30 in Largo Porta Nuova il rito simbolico del “Passaggio del cero” darà ufficialmente il via al periodo del “tutto vale”. Leapriranno il sipario in Largo Porta Nuova alle 15:30 con otto gruppi per circa 80 propagginanti pronti a sfidarsi sul palco. In questo mix unico di tradizione e modernità, si stende il bilancio dell’anno con pungente ironia, in rime baciante che puntano il dito sulle ‘malefatte’ dei personaggi di spicco. Un giorno di ribaltamento dei ruoli:popolani in abiti contadini sul pulpito e autorità costrette ad ascoltare ...