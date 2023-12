Incendio Malagrotta | l’allarme lanciato dalla Sima | “Diossina nell’aria determinerebbe rischi per la salute”

AGI - È sotto controllo la situazione nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'ex megadiscarica di Malagrotta , a Roma, dove per tutta la notte ... (agi)

Tweet dei vigili del fuoco : Roma , incendio discarica Malagrotta : Fiamme sotto controllo, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per raffreddamento ... (noinotizie)

È proseguito per tutta la notte tra il 24 e il 25 dicembre il lavoro dei vigili del fuoco per l’incendio nella discarica di Malagrotta all’interno ... (ilfattoquotidiano)

'In attesa di bruciare i rifiuti a Roma vanno a fuoco gli impianti per smaltire i rifiuti.è in amministrazione giudiziaria ed è il 2devastante. La giustizia romana dovrebbe fare causa a se stessa. Medice, cura te ipsum'. Così il presidente di Assoambiente Chicco Testa ...Roma, 25 dicembre 2023 E' stato spento dai Vigili del Fuoco l'alla discarica dia Roma. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv